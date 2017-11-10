Дрон сфотографировал туманную Рязань. Соответствующим снимком поделились в группе «
Напомним, в четверг, 9 ноября, МЧС
Фото Андрея Доронина
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Дрон сфотографировал туманную Рязань. Соответствующим снимком поделились в группе «
Напомним, в четверг, 9 ноября, МЧС
Фото Андрея Доронина
© RZN.info
|
← предыдущая новостьРоссийских студентов выселят из общежитий на время проведения Чемпионата мира по футболу
|
cледующая новость →Владимир Колокольцев поздравил рязанцев с днем полиции
Основатель и директор «Центра-Тур» рассказала RZN.info, как оставаться одновременно успешным и честным бизнесменом.