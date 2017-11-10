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9:01, 10 ноября 2017 199
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Дрон сфотографировал туманную Рязань

Дрон сфотографировал туманную Рязань

Дрон сфотографировал туманную Рязань. Соответствующим снимком поделились в группе «Типичная Рязань» «Вконтакте».

Напомним, в четверг, 9 ноября, МЧС предупредило жителей города о сильном тумане. Явление может сохранится до пятницы, 10 ноября.

Фото Андрея Доронина


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