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15:43, 1 ноября 2017 156
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За два года система «Платон» собрала почти 36 миллиардов

За два года система «Платон» собрала почти 36 миллиардов

За два года с помощью системы «Платон» собрали почти 36 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил начальник ФКУ «Дороги России» Иван Григорович, передает ТАСС.

По его словам, 14% всех денег пришлись на иностранных перевозчиков из Казахстана, Белоруссии и Украины.

За счет средств системы «Платон» на данный момент отремонтировали более тысячи километров дорог, строят свыше 30 мостов, отметил Григорович.

«В дальнейшем деньги будут распределяться на основании заявлений самих гурзоперевозчиков, голосующих на сайте ОНФ „Карта убитых дорог“. Всего эта программа предусматривает ремонт более 700 км федеральных трасс», — говорится в сообщении.


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