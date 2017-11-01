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20:17, 1 ноября 2017 119
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В Китае запустили русскоязычный телеканал «Катюша»

В Китае запустили русскоязычный телеканал «Катюша»

Во вторник, 1 ноября, премьер-министра Росии Дмитрия Медведева и премьер Госсовета КНР Ли Кэцяна подвели итоги сотрудничества двух стран. Одним из важнейших результатов партнерства стал запуск первого русскоязычного телеканала с китайскими субтитрами «Катюша», пишет «Российская газета».

Основа эфира канала — художественные и документальные фильмы, российские сериалы, популярные телешоу, музыкальные программы и проекты, рассказывающие о туристических возможностях регионов России.

Жители Китая смогут увидеть развивающие и познавательные программы для детей, проекты Первого канала и концерты известных артистов. «Большая часть программ будет отведена рассказам о талантливых людях, которые внесли неоценимый вклад в развитие России: Гагарин, Бродский, Станиславский, Плисецкая, Тихонов и многие другие», — говорится в сообщении.

Фото «Российской газеты»


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