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21:16, 1 ноября 2017 359
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«Тихий такой». Соседи рассказали о поведении убившего преподавателя студента из Москвы

«Тихий такой». Соседи рассказали о поведении убившего преподавателя студента из Москвы

Соседи Андрея Емельянникова, которого подозревают в убийстве преподавателя ОБЖ, рассказали о его поведении. В школьные годы 18-летний молодой человек находился на домашнем обучении, сообщает телеканал «360».

По словам соседки Емельянникова, он был очень спокойным. «Он тихий такой. Правда, никогда не здоровался. Ходил без лифта, просто пешком, у них вся семья так ходит», — добавил отец девушки.

Он отметил, что из квартиры, где молодой человек жил с матерью, никогда не было слышно ссор или ругани.

Кроме того, знакомая Емельянникова рассказала RT, что он увлекался комиксами. «Он хорошо учился, да и с переводами у него хорошо получалось. Вообще светлая голова. Был очень ответственным. Я вообще не могу поверить, что такой парень, как он, сделал это. К сожалению, мы с ним знакомы только по интернету, и поэтому ничего про это сказать не могу», — цитирует RT собеседницу.

Напомним, 1 ноября в аудитории московского колледжа нашли два тела — 44-летнего преподавателя ОБЖ и его ученика. Позже стало известно, что Емельянников выложил в сеть селфи с трупом мужчины.

Фото из соцсетей


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