«Тихий такой». Соседи рассказали о поведении убившего преподавателя студента из Москвы

Соседи Андрея Емельянникова, которого подозревают в убийстве преподавателя ОБЖ, рассказали о его поведении. В школьные годы 18-летний молодой человек находился на домашнем обучении, сообщает телеканал «
По словам соседки Емельянникова, он был очень спокойным. «Он тихий такой. Правда, никогда не здоровался. Ходил без лифта, просто пешком, у них вся семья так ходит», — добавил отец девушки.
Он отметил, что из квартиры, где молодой человек жил с матерью, никогда не было слышно ссор или ругани.
Кроме того, знакомая Емельянникова рассказала
Напомним, 1 ноября в аудитории московского колледжа
Фото из соцсетей