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10:27, 1 ноября 2017 237

МТС стала генспонсором стадионного тура Oxxxymiron

МТС стала генспонсором стадионного тура Oxxxymiron

Компания МТС стала генеральным партнером стадионного тура Oxxxymiron IMPERIVM в рамках продвижения тарифа «Хайп».

Тур охватит 11 российских городов. Он стартовал 28 октября в родном городе артиста — Санкт-Петербурге — и закончится 13 декабря в Воронеже. Московский концерт пройдет 6 ноября в «Олимпийском».

МТС даст возможность поклонникам рэпера выиграть билеты на концерты во всех городах. В декабре организуют единственный Meet&Greet тура с Oxxxymiron, на который попадут самые активные фанаты.

«В рамках партнерства также запланирована интеграция в видео-дневники тура, совместные gift-сеты победителям digital-конкурсов, активации на концертах и многое другое», — отметили в компании.

Директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС Наталия Глаголева пояснила причины сотрудничества с рэпером.

«Мы стали прорабатывать сотрудничество с Oxxxymiron задолго до нашумевшего баттла с Гнойным, который прогремел даже на главных российских телеканалах. Для нас Oxxxymiron — это не просто один из сильнейших баттл-рэперов. Он — кумир нового поколения, с которым мы, как бренд, начинаем активно общаться», — отметила она.

Выиграть билеты, попасть на закрытый Meet&Greet и следить за ходом тура можно на hype.mts.ru.


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