МТС стала генспонсором стадионного тура Oxxxymiron

Компания МТС стала генеральным партнером стадионного тура Oxxxymiron IMPERIVM в рамках продвижения тарифа «Хайп».
Тур охватит 11 российских городов. Он стартовал 28 октября в родном городе артиста — Санкт-Петербурге — и закончится 13 декабря в Воронеже. Московский концерт пройдет 6 ноября в «Олимпийском».
МТС даст возможность поклонникам рэпера выиграть билеты на концерты во всех городах. В декабре организуют единственный Meet&Greet тура с Oxxxymiron, на который попадут самые активные фанаты.
«В рамках партнерства также запланирована интеграция в видео-дневники тура, совместные gift-сеты победителям digital-конкурсов, активации на концертах и многое другое», — отметили в компании.
Директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС Наталия Глаголева пояснила причины сотрудничества с рэпером.
«Мы стали прорабатывать сотрудничество с Oxxxymiron задолго до нашумевшего баттла с Гнойным, который прогремел даже на главных российских телеканалах. Для нас Oxxxymiron — это не просто один из сильнейших баттл-рэперов. Он — кумир нового поколения, с которым мы, как бренд, начинаем активно общаться», — отметила она.
Выиграть билеты, попасть на закрытый Meet&Greet и следить за ходом тура можно на