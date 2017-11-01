Главную уязвимость iPhone X показали на видео

Система распознавания лиц Face ID в новом смартфоне iPhone X не может отличить близнецов друг от друга. Видео эксперимента опубликовал портал
Один из братьев регистрировался в Face ID, а затем передавал смартфон другому. Как выяснилось, второй близнец может разблокировать гаджет.
Две пары близнецов поочередно пытались «обмануть» Face ID, чтобы исключить возможность ошибки, но системе ни разу не удалось распознать настоящего владельца.
Отмечается, что это не первая проблема, связанная с Face ID. Ранее сообщалось, что эта функция может работать некорректно, если владельцу телефона меньше 13 лет. Кроме того, на презентации iPhone X в сентябре старшему вице-президенту Apple Крейгу Федерини не сразу удалось заставить Face ID работать.
Ранее сообщалось, что Apple