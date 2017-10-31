Кевина Спейси лишили премии «Эмми» после обвинений в педофилии

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Международная телевизионная академия отказалась вручать актеру Кевину Спейси «Эмми» за заслуги в телеиндустрии. Это произошло после обвинений актера в домогательствах по отношению к несовершеннолетнему, сообщает Sky News.
Церемонию награждения планировали провести 20 ноября в Нью-Йорке.
Кроме того, Business Insider сообщает, что компания NetFlix подтвердила слухи о закрытии популярного телесериала «Карточный домик». Об этом руководители заявили спустя сутки после признания актера, сыгравшего главную роль, в том что он гей. Спейси опубликовал соответствующую запись на своей странице в Twitter. Актер также рассказал о случае 30-летней давности, когда он приставал к Энтони Рэппу, которому на тот момент было 14 лет.
По словам Спейси, он не помнит о произошедшем, поскольку был пьян.