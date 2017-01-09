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21:13, 9 января 2017 913
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У московского бизнесмена похитили коллекцию часов за шесть миллионов

У московского бизнесмена похитили коллекцию часов за шесть миллионов

Фото: Pixabay.com

В центре Москвы неизвестные похитили у бизнесмена коллекцию наручных часов. Материальный ущерб составил свыше шести миллионов рублей, со ссылкой на источник в правоохранительных органах передает ТАСС.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 8 января.

Злоумышленники взломали замок на двери и проникли в квартиру дома №16 по улице Малая Бронная.

По информации источника агентства, похищенная коллекция принадлежит известному российскому бизнесмену, уроженцу Грузии, владельцу нескольких компаний. Его состояние, по данным СМИ, оценивается в 500 миллионов долларов.


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