У московского бизнесмена похитили коллекцию часов за шесть миллионов

В центре Москвы неизвестные похитили у бизнесмена коллекцию наручных часов. Материальный ущерб составил свыше шести миллионов рублей, со ссылкой на источник в правоохранительных органах передает
Инцидент произошел вечером в воскресенье, 8 января.
Злоумышленники взломали замок на двери и проникли в квартиру дома №16 по улице Малая Бронная.
По информации источника агентства, похищенная коллекция принадлежит известному российскому бизнесмену, уроженцу Грузии, владельцу нескольких компаний. Его состояние, по данным СМИ, оценивается в 500 миллионов долларов.