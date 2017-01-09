Туристы замерзли насмерть при восхождении на вулкан в Гватемале

СМИ опубликовали информацию о том, что туристы погибли во время восхождения на вулкан Акатенанго в Гватемале. Причиной трагедии стала резко понизившаяся температура, передает «
Известно, что две группы отправились в поход утром в субботу, 7 января, но похолодание осложнило путешествие. Ветер сорвал и унес палатки, люди было не могли укрыться от непогоды.
По данным спасателей, погибло три человека, еще трое пропали без вести. Отмечается, что троих туристов удалось спасти.
Фото из Твиттера
patrulla de rescate de Bvoluntarios an localizado el día de hoy 2 cuerpos de excursionistas en el volcán Acatenango pic.twitter.com/JtHRw9Ruri— Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) 9 января 2017 г.
Bvoluntarios inician el descenso con los dos excursionistas fallecidos encontrados hoy en el Volcán Acatenango pic.twitter.com/TG7i9CbXR0— Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) 9 января 2017 г.
#Chimaltenango Una de las últimas fotos de tres de los cuatro muertos en volcán Acatenango. https://t.co/ZwU7HGUsx8 pic.twitter.com/94jjCQ8DGU— Eduardo González (@Egonzalez_PL) 9 января 2017 г.