Смертельная гонка в Тюмени попала на видео

Вечером в субботу, 7 января, в Тюмени произошло ДТП, в результате которого погибли люди. Видео с места происшествия опубликовало местное издание
Происходящее снял на видеорегистратор один из участников аварии.
По информации регионального УМВД, Audi и Range Rover устроили гонки на городской улице. Набрав скорость 165 километров в час, внедорожник обогнал Audi и врезался в фонарный столб.
После этого бетонная опора упала на автомобиль. Как видно на записи, столкновение сопровождалось яркой вспышкой.
В результате ДТП погибли 37-летний водитель Range Rover и его 35-летняя жена. Известно, у них осталось трое детей.
Фото Tyumen Times