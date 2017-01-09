Президент назначил нового замминистра МВД

Указом Владимира Путина от 28 декабря 2016 года генерала-майора юстиции Александра Романова назначили замминистра внутренних дел Российской Федерации и начальником Следственного департамента МВД России. Об этом сообщила
В понедельник, 9 января, личному составу следственного департамента представили их нового руководителя. В МВД рассказали, что вся профессиональная деятельность Романова связана со следственными подразделениями.
Глава ведомства заявил, что богатый профессиональный опыт поможет назначенному руководителю «мобилизовать личный состав для выполнения стоящих перед ним задач».
Справка
Александр Романов родился 25 января 1967 года в Ленинграде. После окончания школы милиции стал служить следователем. С 1989 по 2001 год проходил службу в подразделениях следствия и дознания системы ГУВД. В 2003 году стал замначальника ГУ при ГУВД Санкт-Петербурга, в июне 2008 года получил звание генерал-майора юстиции. Романов был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Фото прсс-служба УМВД