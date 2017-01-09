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15:32, 9 января 2017 1 746
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Онлайн-магазинам разрешат продавать алкоголь

Онлайн-магазинам разрешат продавать алкоголь

Онлайн-магазинам разрешат продавать алкоголь после разработки механизмов контроля. Об этом пишет газета «Известия».

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что решение о торговле спиртным в интернете примут в 2017 году.

«В целом мы уже провели работу в части укрупнения интегрированных структур, и я не вижу серьезных противоречий с коллегами из других ведомств, у которых были более жесткие требования в этой части», — отметил Мантуров.

По его словам, практически все согласны, что нужно допустить алкоголь в электронную торговлю, при этом сформировав правильные механизмы ее контроля.


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