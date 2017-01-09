Назван самый популярный телеканал 2016 года

Компания Mediascope назвала самый популярный телеканал 2016 года. По ее данным, «Россия 1» впервые обогнала «Первый» по числу аудитории, пишет газета «
Среднегодовая доля «России 1» выросла с 13,4% до 13,6%, «Первого канала» — упала с 14,3% до 13,3%. По аудитории старше четырех лет «Россия 1» также вышла на первое место с 12,9%, а «Первый» закончил год с 12,7%.
Отмечается, что ранее «Первый канал» только однажды терял лидерство на российском телерынке. В 2012 году первое место занял «НТВ», который смотрели 14,7% зрителей, что оказалось на 0,4% больше числа аудитории «Первого».
По результатам исследования, девять из десяти самых популярных телеэфиров показал «Первый канал». Лидируют новогоднее обращение президента, военный парад 9 мая, следующий за ним выпуск новостей и шоу талантов «Лучше всех!».
Единственный проект «России 1» в топ-10 — шоу «Удивительные люди».
По итогам года «Первый», «Россия 1» и «НТВ» собрали 36% аудитории, хотя пять лет назад этот показатель достигал почти 50%.