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20:31, 9 января 2017 1 455
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Назван самый популярный телеканал 2016 года 1

Назван самый популярный телеканал 2016 года

Фото: Pixabay.com

Компания Mediascope назвала самый популярный телеканал 2016 года. По ее данным, «Россия 1» впервые обогнала «Первый» по числу аудитории, пишет газета «Комерсантъ».

Среднегодовая доля «России 1» выросла с 13,4% до 13,6%, «Первого канала» — упала с 14,3% до 13,3%. По аудитории старше четырех лет «Россия 1» также вышла на первое место с 12,9%, а «Первый» закончил год с 12,7%.

Отмечается, что ранее «Первый канал» только однажды терял лидерство на российском телерынке. В 2012 году первое место занял «НТВ», который смотрели 14,7% зрителей, что оказалось на 0,4% больше числа аудитории «Первого».

По результатам исследования, девять из десяти самых популярных телеэфиров показал «Первый канал». Лидируют новогоднее обращение президента, военный парад 9 мая, следующий за ним выпуск новостей и шоу талантов «Лучше всех!».

Единственный проект «России 1» в топ-10 — шоу «Удивительные люди».

По итогам года «Первый», «Россия 1» и «НТВ» собрали 36% аудитории, хотя пять лет назад этот показатель достигал почти 50%.


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