Москва поставила рекорд по количеству покупателей жилья в новостройках, передает
В столице зафиксирован абсолютный рекорд по числу людей, которые вложили деньги в строящееся жилье по договорам долевого участия (ДДУ), сообщил заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин.
По его словам, за весь 2016 год квартиры в новостройках приобрели почти 70 тысяч человек. «Это самая высокая цифра за всю историю Москвы», — рассказал заместитель мэра.
В общей сложности покупатели московского жилья вложили в строительство квартир и апартаментов 700 миллиардов рублей.
«Значительную часть этой суммы люди потратили в конце года, когда на первичном рынке московского жилья возник ажиотажный спрос. При этом в течение 2016 года столичный Росреестр трижды фиксировал рекордное количество сделок с квартирами в новостройках: первый рекорд был поставлен в августе, второй — в октябре, третий — в ноябре», — говорится в сообщении.