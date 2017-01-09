Константина Эрнста попросили улучшить новогоднее шоу «Первого канала»

Вадим Манукян создал в интернете петицию, чтобы Константин Эрнст улучшил новогоднее шоу «Первого канала». Он разметил ее на сайте
Манукян заявил, что по качеству телепрограммы стали проигрывать себе же прошлогодним.
«То, что происходило в эфире, это уже за гранью! Мало кому нравится находиться за столом „в гостях у примадонны“. У вас есть много интересных проектов, но новогоднее телевидение нужно в корне менять», — написал мужчина.
«Тоска берет, как вижу эти огоньки! Сколько можно это смотреть?», — отметили в комментариях.
На данный момент петицию подписали 71 304 человека, которые попросили Эрнста провести опрос телезрителей, чтобы улучшить следующее новогоднее шоу.