Финская компания представила первую Nokia на Android

Компания HMD Global офииально представила первый смартфон Nokia на базе операционной системы Android, передает
HMD Global стала владельцем бренда Nokia в прошлом году. Первый ее смартфон на операционной системе Android будет называться Nokia 6. Он выйдет на рынок в первом квартале 2017 года. Пока новинка будет продаваться только в Китае, на площадке JD.com.
По словам менеджмента компании, Китай был выбран для премьеры продаж не случайно — это самый большой рынок смартфонов в мире. Стоимость 5,5-дюймового смартфона составит 246 долларов. В телефоне 64 гб постоянной памяти и 4 гб оперативной, процессор Qualcomm Snapdragon 430.
По заявлениям HMD Global, это только первый смартфон, который будет представлен под брендом Nokia в 2017 году.