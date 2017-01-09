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9:25, 9 января 2017 1 242
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Финская компания представила первую Nokia на Android

Финская компания представила первую Nokia на Android

Компания HMD Global офииально представила первый смартфон Nokia на базе операционной системы Android, передает РБК.

HMD Global стала владельцем бренда Nokia в прошлом году. Первый ее смартфон на операционной системе Android будет называться Nokia 6. Он выйдет на рынок в первом квартале 2017 года. Пока новинка будет продаваться только в Китае, на площадке JD.com.

По словам менеджмента компании, Китай был выбран для премьеры продаж не случайно — это самый большой рынок смартфонов в мире. Стоимость 5,5-дюймового смартфона составит 246 долларов. В телефоне 64 гб постоянной памяти и 4 гб оперативной, процессор Qualcomm Snapdragon 430.

По заявлениям HMD Global, это только первый смартфон, который будет представлен под брендом Nokia в 2017 году.


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