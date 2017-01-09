Без «Денег» и «Власти». «Комерсантъ» перестанет выпускать бумажные издания

СМИ сообщили, что издательский дом «Коммерсантъ» перестанет выпускать печатные версии журналов «Деньги» и «Власть». Об этом со ссылкой на гендиректора ИД Владимира Желонкина пишет газета «
«Формат еженедельных журналов отмирает, продажи рекламы в них не растут, а печать становится все дороже», — объяснил Желонкин.
Отмечается, что онлайн-версии этих изданий продолжат выходить, а большая часть редакции будет работать.
Кроме того, у «Коммерсанта», помимо одноименной газеты, есть еще несколько журналов, выходящих в бумажном виде: «Огонек», «Weekend» и «Автопилот». Их продолжат выпускать.
Фото с redmadrobot.ru