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17:42, 8 января 2017 3 476
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В Красногорске из-за аварии на котельной без тепла остались 12 тысяч жителей

В Красногорске из-за аварии на котельной без тепла остались 12 тысяч жителей

Около 12 тысяч жителей подмосковного Красногорска остались без тепла из-за сбоя в работе котельной. Об этом «Интерфаксу»сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ Московской области.

«Произошла утечка теплоносителя на котельной „КМЗ им Зверева“. Это частная котельная, она находится на балансе завода. Прекращена подача теплоснабжения 84 многоквартирных домов. Около 12 тыс. человек остаются без тепла», — сообщили там.

Отключение отопления произошло в 10 утра в воскресенье.

Это не первый сбой в работе котельной в Красногорске. 7 января в городе перестали функционировать два котла из трех. Из-за этого около 12 тысяч человек перестали получать достаточной объем тепла.


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