В Красногорске из-за аварии на котельной без тепла остались 12 тысяч жителей

Около 12 тысяч жителей подмосковного Красногорска остались без тепла из-за сбоя в работе котельной. Об этом «
«Произошла утечка теплоносителя на котельной „КМЗ им Зверева“. Это частная котельная, она находится на балансе завода. Прекращена подача теплоснабжения 84 многоквартирных домов. Около 12 тыс. человек остаются без тепла», — сообщили там.
Отключение отопления произошло в 10 утра в воскресенье.
Это не первый сбой в работе котельной в Красногорске. 7 января в городе перестали функционировать два котла из трех. Из-за этого около 12 тысяч человек перестали получать достаточной объем тепла.