Умные часы Samsung впервые получили поддержку Apple iPhone

Samsung выпустила два мобильных приложения для iOS для часов Gear S2 и S3 и фитнес-трекера Fit 2, передает
Новая программа Samsung Gear S разрешает синхронизировать интеллектуальные часы с устройствами Apple, которые функционируют на базе iOS 9.0 и на более поздних версиях системы.
Кроме настройки устройств пользователи получили возможность загружать и устанавливать приложения на Gear S2 и S3.
Программа Samsung Gear Fit предназначена для управления и синхронизации фитнес-трекера Fit 2, и имеет все те же функции как в приложении для ОС Android.
Обе мобильные программы поддерживают русский язык.