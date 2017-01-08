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15:51, 8 января 2017 5 222
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Умные часы Samsung впервые получили поддержку Apple iPhone

Умные часы Samsung впервые получили поддержку Apple iPhone

Samsung выпустила два мобильных приложения для iOS для часов Gear S2 и S3 и фитнес-трекера Fit 2, передает Life.

Новая программа Samsung Gear S разрешает синхронизировать интеллектуальные часы с устройствами Apple, которые функционируют на базе iOS 9.0 и на более поздних версиях системы.

Кроме настройки устройств пользователи получили возможность загружать и устанавливать приложения на Gear S2 и S3.

Программа Samsung Gear Fit предназначена для управления и синхронизации фитнес-трекера Fit 2, и имеет все те же функции как в приложении для ОС Android.

Обе мобильные программы поддерживают русский язык.


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