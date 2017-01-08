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21:29, 8 января 2017 1 539
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При доставке онлайн-покупок в Россию начали требовать данные паспорта

При доставке онлайн-покупок в Россию начали требовать данные паспорта

Службы доставки товаров из зарубежных онлайн-магазинов начали требовать от российских клиентов предоставлять скан паспорта для получения заказов, передает РБК.

Так, например, об этом сообщила BoxBerry, выпустив на сайте соответствующее объявление."С 01.01.2017 года для таможенного оформления посылок физических лиц из-за границы необходимо предоставить скан-копию (фотографию) вашего паспорта: главной страницы и страницы с пропиской/документа регистрации", — цитирует сообщение агентство.

При оформлении заказа на странице iHerb, американского магазина по продаже витаминов и добавок для здоровья, сообщается, что из-за новых правил оформления товаров, задержка в доставке может составить 2-3 недели.

Заместитель гендиректора оператора таможенных платежей «Мультисервисная платежная система» Андрей Чешко сообщил, что, по их данным, с 1 января действительно увеличился объем информации, которую ФТС запрашивает при таможенном оформлении экспресс-посылок.

В свою очередь президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексей Федоров отметил, основной поток нерегистрируемых посылок доставляется «Почтой России», но новшества пока затронули только тех перевозчиков, «которые были максимально честными, прозрачными и понятными для государства».

Эти компании были отобраны «для участия в таможенном эксперименте для быстрого оформления посылок».

По мнению Федорова, количество посылок с введением новых правил никак не изменится.

Напомним, что в связи с последствиями таможенного эксперимента китайский AliExpress отключил доставку через SPSR в начале января 2017 года.


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