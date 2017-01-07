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9:16, 7 января 2017 1 486
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В небе над Санкт-Петербургом появились световые столбы

В небе над Санкт-Петербургом появились световые столбы

В небе над Санкт-Петербургом появились световые столбы. Свечение над горизонтом появилось при ясной погоде, передает Life.

Явление происходит, когда солнечный свет отражается от поверхностей ледяных кристаллов, которые висят в воздухе.

Фото Dmitry


© RZN.info

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