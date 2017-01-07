В небе над Санкт-Петербургом появились световые столбы. Свечение над горизонтом появилось при ясной погоде, передает
Явление происходит, когда солнечный свет отражается от поверхностей ледяных кристаллов, которые висят в воздухе.
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