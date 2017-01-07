В Финляндии православные монахи начали производить виски. Речь идет о настоятелях мужского монастыря Новый Валаам, передает
По словам монахов, виски они стали производить недавно, в отличие от вина. Первые продажи крепкого алкоголя из Нового Валаама начнутся в 2018 году.
«Мы больше не хотим зависеть от количества приезжающих паломников. Хотим экономической самостоятельности, сами себя обслуживать», — пояснил иеромонах Михаил.
Сами монахи пьют вино и малоалкогольный квас, виски готовят только для продажи.
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