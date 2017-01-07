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14:28, 7 января 2017 4 017
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СМИ назвали специальности, сотрудникам которых в 2017 году повысят зарплаты

СМИ назвали специальности, сотрудникам которых в 2017 году повысят зарплаты

Повышение зарплат в 2017 году ожидает сотрудников высокотехнологичных специальностей. Кроме того, при благополучных экономических факторах работодатели могут решится на индексацию зарплат, пишет «Российская газета».

«Предложения по зарплате будут расти для мобильных разработчиков, специалистов кибербезопасности, аналитиков Big Data», — отметили специалисты. В сфере продаж работодатели предложат дополнительные бонусы профессионалам по реализации высокотехнологичных продуктов: «В сфере HR будут востребованы аналитики с техническим бэкграундом и специалисты по внутрикорпоративному обучению».

Также в 2017 году увеличится число компаний, которые используют временный персонал. Ожидается, что количество вакансий для таких работников вырастет на 20-30% в течение года.

Кроме того, увеличится объем дистанционной работы. Список видов деятельности, где удаленная работа считается приемлемой, расширяется.

В то же время упадет спрос на бухгалтеров начального уровня. Банки будут сокращать специалистов, занятых в бумажном документообороте. Также уменьшение числа работников ожидает колл-центры.


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