СМИ назвали специальности, сотрудникам которых в 2017 году повысят зарплаты

Повышение зарплат в 2017 году ожидает сотрудников высокотехнологичных специальностей. Кроме того, при благополучных экономических факторах работодатели могут решится на индексацию зарплат, пишет «
«Предложения по зарплате будут расти для мобильных разработчиков, специалистов кибербезопасности, аналитиков Big Data», — отметили специалисты. В сфере продаж работодатели предложат дополнительные бонусы профессионалам по реализации высокотехнологичных продуктов: «В сфере HR будут востребованы аналитики с техническим бэкграундом и специалисты по внутрикорпоративному обучению».
Также в 2017 году увеличится число компаний, которые используют временный персонал. Ожидается, что количество вакансий для таких работников вырастет на 20-30% в течение года.
Кроме того, увеличится объем дистанционной работы. Список видов деятельности, где удаленная работа считается приемлемой, расширяется.
В то же время упадет спрос на бухгалтеров начального уровня. Банки будут сокращать специалистов, занятых в бумажном документообороте. Также уменьшение числа работников ожидает колл-центры.