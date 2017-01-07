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12:53, 7 января 2017 1 407
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Россиянам предложат сдавать экзамены на профессионализм

Россиянам предложат сдавать экзамены на профессионализм

Россиянам предложат сдавать экзамены на профессионализм. В 2017 году вступил закон о независимой оценке квалификации, пишет «Российская газета».

В Минтруде России рассказали, что нововведение необходимо для определения уровня знаний и умений работника, даже если он не имеет профессионального образования. Успешно сдавшим экзамен работникам дадут соответствующее свидетельство, которое можно будет предъявить при трудоустройстве.

Отмечается, что оценка квалификации будет только добровольной. Работодатель, который захочет отправить работника на экзамен, должен будет получить его письменное согласие и оплатить процедуру. Кроме того, эту возможность придется предусмотреть в коллективном и трудовых договорах.

Вскоре появится сайт, на котором можно будет узнать информацию о проведении экзамена.

Как заявили авторы закона, оценка квалификации будет стимулировать работников «держать себя в форме».

Фото «​Школа жизни»


© RZN.info

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