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9:32, 7 января 2017 1 400
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Приложение LinkedIn удалили из AppStore для российских пользователей

Приложение LinkedIn удалили из AppStore для российских пользователей

Фото: Pixabay.com

Приложение LinkedIn удалили из AppStore для российских пользователей. В Google Play приложение пока доступно, передает Life.

В Apple сказали, что компании предлагали удалить приложение соцсети еще месяц назад. Google не подтвердил, что его версию приложения заблокировали в России, однако отметил, что компания соблюдает законы стран, в которых осуществляют деятельность.

В ноябре 2016 года Роскомнадзор посчитал социальную сеть LinkedIn запрещенным ресурсом, так как она нарушает права о персональных данных.


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