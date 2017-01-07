Приложение LinkedIn удалили из AppStore для российских пользователей. В Google Play приложение пока доступно, передает
В Apple сказали, что компании предлагали удалить приложение соцсети еще месяц назад. Google не подтвердил, что его версию приложения заблокировали в России, однако отметил, что компания соблюдает законы стран, в которых осуществляют деятельность.
В ноябре 2016 года Роскомнадзор посчитал социальную сеть LinkedIn запрещенным ресурсом, так как она нарушает права о персональных данных.