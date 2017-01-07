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15:22, 7 января 2017 1 509
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Компания Bentley представила самый быстрый в мире четырехместный автомобиль

Компания Bentley представила самый быстрый в мире четырехместный автомобиль

Фото: Pixabay.com

Компания Bentley представила самый быстрый в мире четырехместный автомобиль. Он способен разогнаться до 336 километров в час, пишет «Российская газета».

Спортивный Continental Supersports за 3,4 секунду может развить скорость 100 километров в час. Такие качества автомобилю обеспечивает 700-сильный битурбированный двигатель W12.

Для управляемости машину оснастили системой контроля тяги, которая позволяет тормозить задним и передним колесам при поворотах. Также у автомобиля есть керамические тормоза.

Старт продаж нового Bentley ожидается в 2017 году, цены пока не названы.


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