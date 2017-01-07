Компания Bentley представила самый быстрый в мире четырехместный автомобиль. Он способен разогнаться до 336 километров в час, пишет «
Спортивный Continental Supersports за 3,4 секунду может развить скорость 100 километров в час. Такие качества автомобилю обеспечивает 700-сильный битурбированный двигатель W12.
Для управляемости машину оснастили системой контроля тяги, которая позволяет тормозить задним и передним колесам при поворотах. Также у автомобиля есть керамические тормоза.
Старт продаж нового Bentley ожидается в 2017 году, цены пока не названы.