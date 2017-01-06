В ночь на Рождество безопасность в рязанских храмах обеспечат более двух тысяч полицейских. Об этом сообщила
Кроме сотрудников в форме службу будут нести полицейские в гражданской одежде, народные дружинники, сотрудники ЧОП и казаки.
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В ночь на Рождество безопасность в рязанских храмах обеспечат более двух тысяч полицейских. Об этом сообщила
Кроме сотрудников в форме службу будут нести полицейские в гражданской одежде, народные дружинники, сотрудники ЧОП и казаки.
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«В понедельник и решил сдать на утилизацию накопившиеся за несколько лет перегоревшие ртутные (они же энергосберегающие) лампочки».