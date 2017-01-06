СМИ назвали топ-10 громких культурных скандалов 2016 года. Список событий составил Life .

15 марта арестовали нескольких чиновников Минкультуры. Замминистра Григория Пирумова объявили организаторов преступной группировки, которая похитила государственные деньги, выделенные на реставрацию памятников архитектуры. По информации следствия, Пирумов и его сообщники украли не менее 200 миллионов рублей.

В декабре Никита Михалков заявил, что «Ельцин-центр» разрушает национальное самосознание людей и попросил программу его работы. Наина Ельцина сказала, что возмущена такими словами, в «Ельцин-центре» заявили, что Михалков у них никогда не был. В итоге режиссер посетил центр и отметил, что недостаточно жестко о нем отзывался.

16 июня на Военном инженерно-техническом университете в Санкт-Петербурге установили памятную доску Карлу Маннергейму. Этот факт вызвал общественный резонанс, так как Маннергейм возглавлял финскую армию при блокаде Ленинграда и имел прямые контакты с Гитлером. Доску неоднократно поливали краской и пытались демонтировать. 13 октября ее сняли со здания.

24 октября актер и худрук театра «Сатирикон» Константин Райкин выразил мнение о цензуре: «Запрет цензуры — я не знаю, как кто к этому относится, а я считаю, что это величайшее событие векового значения в нашей жизни, в художественной, духовной жизни нашей страны… Это проклятие и многовековой позор вообще отечественной нашей культуры, нашего искусства — наконец было запрещено. И что сейчас происходит? Я сейчас вижу, как на это явно чешутся руки кого-то — это изменить и вернуть обратно. Причем вернуть обратно не просто во времена застоя, а ещё в более давние времена — в сталинские времена». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил, что если государство выделяет средства на постановку, значит, оно вправе обозначить тему.

В конце ноября лидер французской группы Space Дидье Маруани заявил, что песня «Жестокая любовь» Филиппа Киркорова является плагиатом

В конце ноября лидер французской группы Space Дидье Маруани заявил, что песня «Жестокая любовь» Филиппа Киркорова является плагиатом. Француз сказал, что Киркоров согласился выплатить ему компенсацию, и приехал в отделение банка, где его задержали. Как выяснилось, Киркоров заявил в полицию, что Маруани вымогал у него миллион евро. Позже российский певец сказал, что француза разыграли пранкеры, однако полицейские доказали, что музыканты лично обсуждали вопрос компенсации.

В Центре фотографии имени братьев Люмьер закрыли выставку американского фотографа Джока Стерджеса из-за изображений обнаженных детей. Вскоре вход в Центр перекрыли отряды «Офицеров России». В знак протеста активист общественного движения SERB облил стену с фотографиями Стерждеса мочой из бутылочки.

4 октября перед показом фильма «28 панфиловцев» Владимир Мединский сказал, что эта история — «святая легенда». «Мое глубочайшее убеждение заключается в том, что даже если бы эта история была выдумана от начала и до конца, даже если бы не было Панфилова, даже если бы не было ничего, это святая легенда, к которой нельзя прикасаться. А люди, которые это делают, мрази конченые!» — заявил министр культуры. В ответ на это историки сказали, что не считают себя «мразями кончеными», но ставят под сомнение правдивость легенды. Вскоре Мединский приравнял критиков подвига к фашистам.

Мединский приравнял критиков подвига к фашистам

В конце августа пользователи православной соцсети «Елицы» создали петицию против фильма Алексея Учителя «Матильда», в котором рассказывается о романе цесаревича Николая Александровича и балерины Матильды Кшесинской. Общественники посчитали эту картину «антироссийской и антирелигиозной провокацией в сфере культуры». 2 ноября Наталья Поклонская сказала, что направила генпрокурору Юрию Чайке запрос о проверке фильма.

25 апреля активист организации «Диссернет» Иван Бабицкий заявил в Минобрнауки России с просьбой лишить ученой степени доктора исторических наук, министра культуры Владимира Мединского. Он отметил, что его работа является «ненаучной». 28 октября академики РАН выступили за лишения министра ученой степени. Вскоре обьъявили, что диссертацию Мединского будут рассматривать в МГУ.

28 августа рэпер Баста на своей странице в «Твиттере» назвал Децла «лохматым чмом». Ранее Децл пожаловался на шум из клуба «Газгольдер», резидентом которого является Баста. Также Децл обвинил рэпера в подкупе полиции. Децл подал в суд на Басту с иском о защите чести и достоинства. Баста выплатил 50 тысяч рублей Децлу.