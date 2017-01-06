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13:15, 6 января 2017 1 858
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Рязанский губернатор прибавил 15 позиций в рейтинге влияния

Рязанский губернатор прибавил 15 позиций в рейтинге влияния

Губернатор Рязанской области Олег Ковалев занял 66-е место в рейтинге влиятельности 85 глав российских регионов по итогам декабря. Исследование Агентства политических и экономических коммуникаций опубликовало ИА Regnum в пятницу, 6 декабря. За месяц Ковалев поднялся на 15 строчек со средним баллом 3,83 из десяти (плюс 0,55 к ноябрьскому уровню).

Рейтинг составили по результатам опроса 25 экспертов: политологов, политтехнологов, медиаэкспертов, журналистов. Они оценили влияние политиков в администрации президента, правительстве, парламенте, федеральной партийной и бизнес-элите.

Ковалев расположился между коллегами из Тамбовской и Архангельской области. В первую тройку вошли столичный мэр Сергей Собянин (7,5), глава Чечни Рамзан Кадыров (7,38) и Георгий Полтавченко из Санкт-Петербурга (7,13). Замкнул список руководящий Еврейской автономной областью Александр Левинталь (2,83).

Агентство политических и экономических коммуникаций создано в 2004 году, работает в сфере политических, рейтинговых, региональных и других исследований, общественных коммуникаций и медиа-проектов.


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