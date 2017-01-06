Появились подробности массового ДТП в Сасовском районе. Их сообщила
Инцидент произошел в среду, 5 января, в 9:30. 58-летний житель Пензы на грузовом автомобиле Volvo не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он врезался в ВАЗ-21240 под управлением 44-летнего жителя Московской области и Ford Focus, за рулем которого был 44-летний житель Ленинградской области.
Водитель ВАЗ-21140 скончался в машине «скорой помощи». Его пассажиров, в том числе ребенка, госпитализировали. Также в больницу отправили пассажиров «Форда».