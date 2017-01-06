Ну и что же тут криминального? В США обнаженная женщина угнала автомобиль шерифа

В США обнаженная женщина угнала автомобиль шерифа. Она заявила о сексуальном насилии, передает «
Правоохранитель приехал на бензоколонку, где увидел женщину без одежды. Он вышел из автомобиля, чтобы накрыть ее одеялом. В этот момент женщина села в машину и уехала.
Полицейские устроили погоню за злоумышленницей. Им удалось проколоть шины угнанного автомобиля, после чего он врезался во встречную машину. Вышедшую из автомобиля женщину обезвредили полицейские.
Местные СМИ отметили, что во время погони угонщица разгонялась до 160 километров в час.