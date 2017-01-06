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9:08, 6 января 2017 1 921
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На Урале двое мужчин отравились рязанским «боярышником»

На Урале двое мужчин отравились рязанским «боярышником»

На Урале двое мужчин отравились рязанским «боярышником». 31-летний и 35-летний жители Екатеринбурга скончались, когда были в гостях у своего приятеля, передает агентство «Новый день».

Мужчины пришли к знакомому на съемную квартиру, где стали распивать «боярышник». Вскоре они легли спать. Наутро хозяин квартиры обнаружил мужчин без признаков жизни и вызвал «скорую».

Полицейские выяснили, что екатеринбуржцы выпили девять флаконов раствора, который был изготовлен на предприятии в Рязанской области. Кроме того, на месте смерти оперативники обнаружили наркотики растительного происхождения. «По этой причине на данном этапе утверждать, что потерпевшие скончались от отравления антисептиком, преждевременно», — заявили в полиции.

Смертью двух мужчин заинтересовался местный следственный комитет. Их тела направили на экспертизу.

Фото агентства «Новый день»


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