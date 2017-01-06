На Урале двое мужчин отравились рязанским «боярышником». 31-летний и 35-летний жители Екатеринбурга скончались, когда были в гостях у своего приятеля, передает агентство «
Мужчины пришли к знакомому на съемную квартиру, где стали распивать «боярышник». Вскоре они легли спать. Наутро хозяин квартиры обнаружил мужчин без признаков жизни и вызвал «скорую».
Полицейские выяснили, что екатеринбуржцы выпили девять флаконов раствора, который был изготовлен на предприятии в Рязанской области. Кроме того, на месте смерти оперативники обнаружили наркотики растительного происхождения. «По этой причине на данном этапе утверждать, что потерпевшие скончались от отравления антисептиком, преждевременно», — заявили в полиции.
Смертью двух мужчин заинтересовался местный следственный комитет. Их тела направили на экспертизу.
Фото агентства «