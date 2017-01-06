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17:28, 6 января 2017 1 806
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До конца 2017 года в Москве пообещали построить 15 новых станций метро

До конца 2017 года в Москве пообещали построить 15 новых станций метро

Фото: Pixabay.com

До конца 2017 года в Москве пообещали построить 15 новых станций метро. Для этого введут в эксплуатацию около 30 километров новых тоннелей, передает «Интерфакс».

О строительстве заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин. «Работы на площадках по строительству метро развернуты полным ходом. В этом году у нас ожидается очередной рекорд по вводу объектов метрополитена», — сказал он.

Хуснуллин отметил, что к работам уже привлекли 70% строителей, занятых в работах по строительству метро. Остальные, по словам заместителя мэра, «пока не вышли с праздников». При этом он сказал, что в столице наблюдается дефицит метростроителей.

Заместитель мэра подчеркнул, что в 2016 году в Москве построили около 20 километров тоннелей и открыли пять новых станций.


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