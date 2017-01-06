BMW начнет тест-драйв самоуправляемых автомобилей. Машины протестируют в 2017 году в Европе и США, передает «
Разработкой занимается производитель Intel и разработчик автомобильных технологий Mobileye, который базируется в Израиле. «Производство автомобилей с автономной системой управления — реальность для наших клиентов и общее стремление при сотрудничестве с Intel и Mobileye», — рассказал представитель BMW Клаус Фролих.
По его словам, тестирование самоуправляемых автомобилей считается крупным шагом в разработке к 2021 году полностью автомобилей с такой системой управления.
Для тест-драйва BMW представит 40 автомобилей, которые проверят на дорогах в конце 2017 года. Машины также тестирует компания Uber. Она проверит оснащение системы сенсорами, с помощью которых управление может взять на себя сидящий в автомобиле водитель.