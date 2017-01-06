Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:55, 6 января 2017 1 180
 0    0

BMW начнет тест-драйв самоуправляемых автомобилей

BMW начнет тест-драйв самоуправляемых автомобилей

Фото: Pixabay.com

BMW начнет тест-драйв самоуправляемых автомобилей. Машины протестируют в 2017 году в Европе и США, передает «РИА Новости».

Разработкой занимается производитель Intel и разработчик автомобильных технологий Mobileye, который базируется в Израиле. «Производство автомобилей с автономной системой управления — реальность для наших клиентов и общее стремление при сотрудничестве с Intel и Mobileye», — рассказал представитель BMW Клаус Фролих.

По его словам, тестирование самоуправляемых автомобилей считается крупным шагом в разработке к 2021 году полностью автомобилей с такой системой управления.

Для тест-драйва BMW представит 40 автомобилей, которые проверят на дорогах в конце 2017 года. Машины также тестирует компания Uber. Она проверит оснащение системы сенсорами, с помощью которых управление может взять на себя сидящий в автомобиле водитель.


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Наука и технологии»
14:14, 7 января 2017
В Китае нашли следы динозавров Юрского периода
9:32, 7 января 2017
Приложение LinkedIn удалили из AppStore для российских пользователей
10:55, 6 января 2017
BMW начнет тест-драйв самоуправляемых автомобилей
10:39, 6 января 2017
В российскую армию поступят средства связи шестого поколения
19:50, 5 января 2017
В сети появилась фотография Samsung Galaxy S8
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
«Прага» в Рязани: возвращение к классике

«Прага» в Рязани: возвращение к классике

Жилой комплекс «Прага» — перспективный проект, созданный профессиональными дизайнерами.

Популярное
Комментируемое
Новое
13:12, 27 декабря 2016 39 383
В первый подъезд дома на Осеннем переулке возвращается жизнь. Фоторепортаж
15:43, 1 января 2017 34 877
Сонная Рязань. RZN.info представляет фоторепортаж первого утра 2017 года 2
9:12, 2 января 2017 32 303
Стали известны цены на алкоголь, сигареты и бензин в 2017 году 1
10:42, 29 декабря 2016 20 744
Улыбайтесь, господа. В пятницу на рязанские маршруты выйдут десять новых автобусов 3
8:39, 2 января 2017 19 234
В Казахстане сгорела новогодняя елка. Видео
Все новости
Форум