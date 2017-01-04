В Полянах четыре пожарных расчета тушили цех. Об этом говорится на
Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного во вторник, 3 января в 04:27. При пожаре никто не пострадал. Его причина и ущерб устанавливаются.
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В Полянах четыре пожарных расчета тушили цех. Об этом говорится на
Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного во вторник, 3 января в 04:27. При пожаре никто не пострадал. Его причина и ущерб устанавливаются.
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