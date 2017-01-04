Ученые посчитали сроки гибели человечества в случае нашествия зомби

Через 100 дней после начала зомби-апокалипсиса численность людей на Земле снизится до размеров, исключающих повторное заселение планеты. Такие выводы сделали исследовали из Университета Лестера в Великобритании, передает «
Ученые определили два главных фактора, которые влияют на скорость наступления конца света в случае массовой атаки зомби — вероятность и скорость «зомбификации», а также продолжительность жизни подобных «обращенных» существ. В качестве первого показателя была выбрана вероятность в 90%, в качестве второго — около 20 дней.
Авторы уточнили, что в своей работе не учитывали возможность уничтожения зомби человеком. «При ее наличии у человечества, быть может, будет больше шансов выжить», — подчеркнули они.