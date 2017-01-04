Режим ЧП в Турции продлили еще на три месяца

Парламент Турции во вторник одобрил продление режима чрезвычайного положения еще на три месяца с 19 января, передает
Режим ЧП ввели в стране после попытки переворота сроком на три месяца, по истечению которых его продлили на такой же срок.
Напомним, в ночь на 16 июля в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. В результате столкновений, произошедших в основном в Стамбуле и Анкаре, погибли 246 человек, более 2 тысяч получили ранения. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что к организации попытки переворота причастен проживающий в Пенсильвании Фетхуллах Гюлен.