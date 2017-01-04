На Солотчинском мосту из-за аварии образовалась пробка

В среду, 4 января, из-за аварии на Солотчинском мосту образовалась пробка в сторону Рязани. Об этом сообщили пользователи группы «
По словам очевидцев, столкнулись Nissan Tiida и Opel Mokka. Официального подтверждения информации пока нет.
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В среду, 4 января, из-за аварии на Солотчинском мосту образовалась пробка в сторону Рязани. Об этом сообщили пользователи группы «
По словам очевидцев, столкнулись Nissan Tiida и Opel Mokka. Официального подтверждения информации пока нет.
Фото
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«В понедельник и решил сдать на утилизацию накопившиеся за несколько лет перегоревшие ртутные (они же энергосберегающие) лампочки».