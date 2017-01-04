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14:02, 4 января 2017 3 381
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На Солотчинском мосту из-за аварии образовалась пробка

На Солотчинском мосту из-за аварии образовалась пробка

В среду, 4 января, из-за аварии на Солотчинском мосту образовалась пробка в сторону Рязани. Об этом сообщили пользователи группы «Подслушано у водителей в Рязани».

По словам очевидцев, столкнулись Nissan Tiida и Opel Mokka. Официального подтверждения информации пока нет.

Фото Татьяны Матюхиной


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На Солотчинском мосту из-за аварии образовалась пробка
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До лампочки, или Как в Рязани журналист пытался по правилам утилизировать опасные отходы

До лампочки, или Как в Рязани журналист пытался по правилам утилизировать опасные отходы 8

«В понедельник и решил сдать на утилизацию накопившиеся за несколько лет перегоревшие ртутные (они же энергосберегающие) лампочки».

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