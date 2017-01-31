«ВКонтакте» подала в суд на компании за передачу данных пользователей банкам

«ВКонтакте» подала иск к компании Double Data и Национальному бюро кредитных историй (НБКИ). По мнению соцсети, компании оценивают информацию из открытых профилей на кредитоспособность и продают эти данные банкам, пишет «
Как утверждает истец, НБКИ предлагает кредитным организациям сервисы на основе технологий, разработанных Double Data, которые позволяют оценить кредитоспособность заемщиков по данным из «ВКонтакте». Double Data извлекает из базы данных соцсети фамилии, имена, сведения о месте работы и учебы и прочую информацию. При этом ни «ВКонтакте», ни пользователи не давали разрешения на коммерческое использование информации.
В пресс-службе Mail.Ru Group, которая владеет соцсетью, газете сообщили, что используемые Double Data технологии подразумевают создание множества технических запросов к соцсети, что может плохо влиять на скорость отклика для обычных пользователей, а также копирование, обработку и продажу контента, в том числе аудио, видео, фото.
За нарушение прав «ВКонтакте» требует взыскать с Double Data и НБКИ символическую компенсацию — по одному рублю.