В Красноярском крае мужчина во время ссоры сжег свою жену. Он облил ее бензином и поджег, передает «
25-летнюю женщину госпитализировали с термическими ожогами I и II степени. Вскоре она скончалась.
Сотрудники уголовного розыска задержали ее 29-летнего сожителя. Он рассказал, что облил женщину бензином, поджег и после этого пытался потушить огонь. «Скорую» вызвал сам.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.