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15:16, 31 января 2017 478
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В Красноярском крае мужчина во время ссоры сжег свою жену

В Красноярском крае мужчина во время ссоры сжег свою жену

В Красноярском крае мужчина во время ссоры сжег свою жену. Он облил ее бензином и поджег, передает «РИА Новости».

25-летнюю женщину госпитализировали с термическими ожогами I и II степени. Вскоре она скончалась.

Сотрудники уголовного розыска задержали ее 29-летнего сожителя. Он рассказал, что облил женщину бензином, поджег и после этого пытался потушить огонь. «Скорую» вызвал сам.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.


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