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15:38, 30 января 2017 1 443
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«Яндекс» запустил сервис по продаже билетов на автобусы онлайн

«Яндекс» запустил сервис по продаже билетов на автобусы онлайн

«Яндекс» запустил сервис, который позволит покупать билеты на междугородные и пригородные автобусы онлайн. Сервис начнет работу 31 января, передает РБК.

Сейчас через интернет продают лишь 2-3% билетов, но в течение пяти лет этот показатель может вырасти до 50%. Проект сотрудничает с системным интегратором E-Traffic, эксклюзивным дистрибьютором билетов на рейсы Мострансавто в Подмосковье «ОднаКасса», а также с агрегатором «РУ-Сеть». В сумме эти компании позволяют продавать билеты более чем на 10 тысяч направлений.

К сервису планируют подключить и компании, объединяющие различные системы бронирования билетов, интеграторов, работающих с автовокзалами и перевозчиков.

Ранее для приобретения билетов через «Яндекс» необходимо было перейти на сервис одного из партнеров. Теперь заказ будет осуществляться непосредственно в «Яндексе».

Как отметил представитель компании, комиссия с пользователя и перевозчика взиматься не будет: билеты будут продавать по той стоимости, которую установил вокзал.


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