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15:07, 30 января 2017 837
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Военная прокуратура начала проверку готовности к весеннему призыву

Военная прокуратура начала проверку готовности к весеннему призыву

Военная прокуратура начала проверку готовности к весеннему призыву на службу. Об этом сообщила ее пресс-служба.

Военные прокуроры Западного военного округа проверят готовность военных комиссариатов к работе с призывниками, изучат подготовленность сборных и пересыльных пунктов, их обеспеченность питанием, обмундированием и медикаментами, бытовые условия в местах размещения граждан.

Особое внимание уделят полноценной проверке состояния здоровья юношей и их медицинскому обследованию. Одновременно в воинских частях, в которые будут направлены новобранцы, выясняет готовность к их приему и размещению, условия адаптации в коллективах.

За консультацией по вопросам призыва можно обратиться по телефону военной прокуратуры Западного военного округа в городе Санкт-Петербурге (по телефону 8 (812) 494-21-94 или по адресу Невский проспект, дом № 4) и в городе Москве (по телефону 8 (495) 950-76-23 или по адресу улица Арбатецкая, дом № 2 строение 3).

Получить правовую помощь и сообщить информацию о нарушениях также можно в военной прокуратуре Рязанского гарнизона: 390000, Рязань, Первомайский проспект, дом № 22, телефон 8 (4912)27-46-36.


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