Военная прокуратура начала проверку готовности к весеннему призыву на службу. Об этом сообщила ее пресс-служба.
Военные прокуроры Западного военного округа проверят готовность военных комиссариатов к работе с призывниками, изучат подготовленность сборных и пересыльных пунктов, их обеспеченность питанием, обмундированием и медикаментами, бытовые условия в местах размещения граждан.
Особое внимание уделят полноценной проверке состояния здоровья юношей и их медицинскому обследованию. Одновременно в воинских частях, в которые будут направлены новобранцы, выясняет готовность к их приему и размещению, условия адаптации в коллективах.
За консультацией по вопросам призыва можно обратиться по телефону военной прокуратуры Западного военного округа в городе Санкт-Петербурге (по телефону
Получить правовую помощь и сообщить информацию о нарушениях также можно в военной прокуратуре Рязанского гарнизона: 390000, Рязань, Первомайский проспект, дом № 22, телефон 8 (4912)27-46-36.