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9:15, 30 января 2017 1 366
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В России создали лекарство от наркозависимости — СМИ

В России создали лекарство от наркозависимости — СМИ

Фото: Pixabay.com

В России создали лекарство от наркозависимости. Ученые разработали молекулу, которая прекращает удовольствие от наркотиков, пишут «Известия».

К 2023 году на молекуле могут основать первое российское лекарство от наркозависимости. Препарат является не наркотическим аналогом морфина. После его применения наркотические вещества не смогут проникать в мозг, что позволит людям терять мотивацию к употреблению.

По словам ученых, лекарство поможет в борьбе с опиоидной зависимостью — героином, морфином и дезоморфином. Теоретически его можно будет использовать для профилактики зависимости, например, среди подростков. «В первую очередь наши разработки предназначены для больных людей. О профилактике можно будет говорить позднее. Неизвестно, какая позиция здесь будет у Минздрава», — отметили в РАН.


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