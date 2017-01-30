В России с 1 сентября проиндексируют стипендиальный фонд. Об этом сообщил Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами, передает
«Деньги на эти цели в бюджете предусмотрены. Общий объем всех выплат по категориям составит порядка 706 миллиардов рублей», — отметил премьер-министр.
Кроме того, с 1 февраля начнется индексация страховых пенсий и ряда социальных гарантий: пособий, компенсаций, выплат ветеранам, инвалидам, чернобыльцам, членам семей погибших военнослужащих и другим категориям граждан.