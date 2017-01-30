В Подмосковье анестезиолога задержали за изнасилование пациентки

В Подмосковье анестезиолога задержали по подозрению в изнасиловании пациентки. Женщина находилась под действием мощных препаратов и не смогла оказать сопротивления, передает «
«В ночь с 4 на 5 января 2017 года подозреваемый, находясь на суточном дежурстве в реанимационном отделении больницы, в состоянии алкогольного опьянения совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 43-летней пациентки», — прокомментировали агентству в СК по Московской области.
По информации следователей, против врача возбудили дело о насильственных действиях сексуального характера.
В Минздраве заявили, что, если информация о случившемся подтвердится, ведомство начнет внутреннюю проверку.