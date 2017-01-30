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8:57, 30 января 2017 1 942
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На конкурсе «Мисс Вселенная» победила француженка

На конкурсе «Мисс Вселенная» победила француженка

На конкурсе «Мисс Вселенная» победила француженка. 24-летняя Ирис Миттенар учится на стоматолога-хирурга, передает «РИА Новости».

Второе место получила представительница Гаити Ракель Пелисье, третье — девушка из Колумбии Андреа Товар.

Как сообщают местные СМИ, в финальной части конкурса, где девушки отвечали на вопросы, участницы подняли политические темы. Победительница затронула вопрос миграционного кризиса, девушки из Колумбии и Кении высказались о Дональде Трампе и Хиллари Клинтон.

Конкурс проходил в столице Филиппин Маниле. Этот город уже в третий раз принимает у себя мероприятие. За титул боролись девушки из 85 стран.

Фото официальный сайт конкурса


© RZN.info

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