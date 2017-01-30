На Колыме столбики термометров опустились до минус 56 градусов. Об этом сообщает «
В континентальной части Магаданской области похолодало до минус 56 градусов. Такая температура держится в понедельник, 30 января, в Тенькинском округе. В Ягоднинском и Среднеканском — до минус 51, в Сусуманском округе — минус 54 градуса.
Власти региона ввели режим повышенной готовности к ЧС.
Отмечается, что низкие температуры стали причиной промерзания узлов и систем тепловодомагистралей. Почти во всех округах фиксируются аварийные ситуации. Так, в Сусуманском округе за неделю поступило более десяти заявок. В двух домах аварии устраняли в течение суток. К спасателям обращались и жители Северо-Эвенского округа. Там произошла авария на котельной Эвенска, а затем и на теплотрассе. Жители двадцати домов оставались без отопления и горячей воды. Подачу тепла восстановили, но не во все дома,