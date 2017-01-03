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11:49, 3 января 2017 2 296
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В Белоруссии открыли новое месторождение нефти

В Белоруссии открыли новое месторождение нефти

Фото: Pixabay.com

Специалисты объединения «Белоруснефть» открыли новое месторождение нефти. Геологические запасы оценили в 1,695 млн тонн, передает Sputnik Беларусь.

«В декабре на нефтяной карте Беларуси появилось новое месторождение. Оно открыто в пределах промежуточного блока регионального Речицко-Вишанского разлома Припятского прогиба и получило название „Угольское“», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Более точную оценку запасов можно будет сделать после бурения разведочной скважины.

Нефть с месторождения относится к категории труднодоступных запасов. Она находится на большой глубине в низкопроницаемом коллекторе.


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