В Белоруссии открыли новое месторождение нефти

Специалисты объединения «Белоруснефть» открыли новое месторождение нефти. Геологические запасы оценили в 1,695 млн тонн, передает
«В декабре на нефтяной карте Беларуси появилось новое месторождение. Оно открыто в пределах промежуточного блока регионального Речицко-Вишанского разлома Припятского прогиба и получило название „Угольское“», — говорится в сообщении пресс-службы компании.
Более точную оценку запасов можно будет сделать после бурения разведочной скважины.
Нефть с месторождения относится к категории труднодоступных запасов. Она находится на большой глубине в низкопроницаемом коллекторе.