Россия вошла в список самых привлекательных для инвесторов стран. Рейтинг составило агентство
По версии Bloomberg, Россия вошла в список из семи стран с развивающейся экономикой, которые будут популярны для инвестиций в 2017 году. Также в перечень попали ЮАР, Мексика, Бразилия, Чили, Индия и Индонезия.
«Российский рубль — это главная ставка для инвесторов, которые занимают в валютах тех государств, где действует низкая процентная ставка, а также покупают ценные бумаги с высоким доходом», — отметило агентство.
Также Bloomberg представило оценки швейцарского банка UBS, согласно которым доход от торговли российской валютой может достичь 26% в течение ближайших 12 месяцев. Это максимальный показатель среди развивающихся рынков Европы, Ближнего Востока и Африки.
В агентстве предположили, что в 2017 году инвесторы будут присматриваться к странам, где улучшается политический климат, а также активы на рынках которых менее уязвимы к внешним негативным факторам.