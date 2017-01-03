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21:36, 3 января 2017 833
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Россия вошла в список самых привлекательных для инвесторов стран

Россия вошла в список самых привлекательных для инвесторов стран

Фото: Pixabay.com

Россия вошла в список самых привлекательных для инвесторов стран. Рейтинг составило агентство Bloomberg.

По версии Bloomberg, Россия вошла в список из семи стран с развивающейся экономикой, которые будут популярны для инвестиций в 2017 году. Также в перечень попали ЮАР, Мексика, Бразилия, Чили, Индия и Индонезия.

«Российский рубль — это главная ставка для инвесторов, которые занимают в валютах тех государств, где действует низкая процентная ставка, а также покупают ценные бумаги с высоким доходом», — отметило агентство.

Также Bloomberg представило оценки швейцарского банка UBS, согласно которым доход от торговли российской валютой может достичь 26% в течение ближайших 12 месяцев. Это максимальный показатель среди развивающихся рынков Европы, Ближнего Востока и Африки.

В агентстве предположили, что в 2017 году инвесторы будут присматриваться к странам, где улучшается политический климат, а также активы на рынках которых менее уязвимы к внешним негативным факторам.


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