Владимир Путин поручил создать рабочую группу по декриминализации подростковой среды. Также президент поручил представить правительству представить предложения по социальной реабилитации и адаптации бывших заключенных, передает «
«Правительству России: создать межведомственную рабочую группу по предотвращению криминализации подростковой среды, включив в эту рабочую группу представителей Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека», — говорится в сообщении.
Поручение необходимо будет исполнить до 15 февраля 2017 года.
Также кабмину будет необходимо представить предложения по внесению в законодательство мер социальной реабилитации и адаптации освобожденных заключенных до 30 марта 2017 года.
Ответственным за исполнение назначен Дмитрий Медведев.