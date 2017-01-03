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19:32, 3 января 2017 3 203
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Путин поручил создать рабочую группу по декриминализации подростковой среды

Путин поручил создать рабочую группу по декриминализации подростковой среды

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин поручил создать рабочую группу по декриминализации подростковой среды. Также президент поручил представить правительству представить предложения по социальной реабилитации и адаптации бывших заключенных, передает «РИА Новости».

«Правительству России: создать межведомственную рабочую группу по предотвращению криминализации подростковой среды, включив в эту рабочую группу представителей Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека», — говорится в сообщении.

Поручение необходимо будет исполнить до 15 февраля 2017 года.

Также кабмину будет необходимо представить предложения по внесению в законодательство мер социальной реабилитации и адаптации освобожденных заключенных до 30 марта 2017 года.

Ответственным за исполнение назначен Дмитрий Медведев.


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